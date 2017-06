Spaanse undercoveragenten betrokken bij cocaïnedeal Baarle-Nassau

Het gaat om twee Afghaanse broers uit Baarle-Nassau, een man uit Chaam en een Spanjaard. Justitie verdenkt de vier van betrokkenheid bij een deal over 24 kilo cocaïne. Een Spaanse man wilde die op 3 juni 2016 voor 1,8 miljoen euro kopen van de vier, maar de afnemer bleek in werkelijkheid een undercoveragent van de Spaanse politie te zijn. Volgens justitie had het viertal de man beloofd dat ze nog veel meer harddrugs zou kunnen leveren. De deal had plaats in een bedrijfspand aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau. Het pand werd afgelopen zomer voor een jaar gesloten door burgemeester De Hoon.