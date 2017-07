Tilburger ontkent dat hij ex gebroken kaak sloeg, OM vraagt celstraf

Gat in Riel weer gedicht, provincie sluit sanering af

15:29 RIEL - Het gat is gedicht en daarmee is een 'humaan risico' voor de gezondheid letterlijk opgeruimd. Een garage die tot 1986 aan de Dorpstraat in Riel is gebruikt als chemische wasserij, is door de provincie Brabant gesaneerd. In totaal is 1000 kuub vervuilde grond afgegraven.