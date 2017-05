Tilburgers beslissen mee over uitkijktoren De Baars

Quad-rijder bekeurd voor rijden in Goirlese bossen: 'Volgende keer stop ik niet'

15:23 GOIRLE - Een quad-rijder is maandagmiddag beboet omdat hij in het bos bij Gorp en Roovert in Goirle reed. Tijdens het uitschrijven van de bekeuring liep er een reegeit met kalfje voorbij, precies de reden dat er niet gereden mag worden in het natuurgebied.