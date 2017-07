Tilburgs ICT-bedrijf voor miljoen opgelicht

BREDA/TILBURG - Een Tilburgs ICT-bedrijf is door zijn eigen hoofd administratie opgelicht. De 45-jarige boekhouder maakte in totaal bijna een miljoen euro naar zichzelf over. Het bedrijf ging daardoor bijna over de kop. Tegen de man werd woensdag in de rechtbank vier jaar cel geëist.

De dader, hij heeft ronduit erkend wat hij deed, is een 45-jarige man die al twee keer eerder werd veroordeeld omdat hij geld van zijn baas verduisterde. Het gebeurde in de periode van mei 2011 tot en met februari 2014. Dat was nog maar een paar maanden nadat hij uit de gevangenis was gekomen. Hij zat toen 20 maanden vast omdat hij minstens 175.000 had gestolen van zijn werkgever. Hij vulde het gat op zijn cv met een verzonnen baan en kwam in Tilburg terecht. Via boekhoudkundige trucjes werden betalingen naar zijn rekening gedaan. Hij deed dat zo goed dat de accountants een forensisch accountant inschakelden om erachter te komen wat er nu precies was gebeurd.

De man vertelde dat hij weer begon te stelen, omdat hij in de gevangenis was afgeperst. ,,Justitie heeft in mijn vorige zaak gezegd dat ik nog een miljoen moet hebben gehad. Ik denk dat ze dat hebben gelezen.'' Hij vertelde dat hij in zijn cel werd afgetuigd en daarna lange tijd is afgeperst om geld te geven. Maar dat zou in totaal om ongeveer twee ton gaan. De rest gebruikte hij toch echt voor zijn eigen luxe leven, waarbij hij onder meer een muurschildering van De Kuip liet maken in zijn huurwoning en er ook een zwembad liet plaatsen.

Nadat de fraude aan het licht kwam, vluchtte de man het land uit, naar Italië en Litouwen. Uiteindelijk werd hij pas in mei in Duitsland opgepakt, nadat er een Europees Aanhoudingsbevel was afgegeven. Advocaat Maurice Stassen van de man vroeg de rechter een lagere straf te geven, zodat de man zo snel mogelijk kan beginnen met werken en terugbetalen.