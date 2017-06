'Tilburgs' reisbureau in Nicaragua is er voor Nederlandse student

TILBURG - Op vakantie in Latijns-Amerika. Je kunt je maar beter goed voorbereiden, zegt Tilburger Kees Vermunt (28), die samen met drie vrienden een reisbureau in Nicaragua heeft.

De recente ontvoering van Derk Bolt en zijn cameraman in Colombia zal menig toerist zorgen baren. Ook de tragische dood van Kris en Lisanne in Panama zit nog in het achterhoofd. Om onveilige gebieden te vermijden, zijn reizigers aangewezen op gidsen en reisorganisaties.

Vermunt deed veel ervaring op tijdens zijn reizen naar Latijns-Amerika. Hij maakte kennis met goede gidsen en leerde dat de politie het loon voor het werk wat ze doet te laag vindt. Omkooptrucs van 10 dollar zijn tips die voorkomen dat een rijbewijs door een verkeerd genomen rotonde ingehouden wordt.

Hij gaf zijn corporate job bij een grote bank een jaar geleden op. Een hostel opzetten in Guatemala, Midden-Amerika, was het idee. Vermunt verdiende goed in Nederland, maar 'in de zomer met 30 graden in een driedelig kostuum werken, brengt weinig avontuur'. Hij leeft uit een backpack van tien kilo en vloog gisteren terug naar Nicaragua. Hij was twee weken in Nederland op bezoek bij familie en zijn vriendin.

Het hostel kwam er niet, avontuur wel. En inkomen ook. Om geld te verdienen voor het hostel, startte Vermunt een reisbureautje voor Nederlandse studenten met drie vrienden - met twee zat hij nog in de klas op het Odulphus Lyceum in Tilburg. ,,We wonen nu in een huisje aan een mooi strand van Nicaragua", zegt Vermunt met heimwee. Ze noemden het reisbureau Lustrumfiesta. De lustrumreis is er voor studenten die aan het begin van hun studie starten met sparen om na vijf jaar op reis te kunnen gaan.

Bijzondere reizen

'Groepsreizen boeken voor studenten met bijzondere eisen', zo omschrijft Vermunt zijn bureau. ,,Dat kan een bierontbijt zijn of een motortocht van het ene naar het andere land. Wij bieden trips die we zelf gedaan hebben."