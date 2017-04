Tilburgse familieruzie loopt uit op bedreiging, poging tot doodslag en veel schade

Trappers na winst weer op voorsprong in halve finale

16 april ESSEN - De ijshockeyers van Destil Trappers hebben in de halve finale van de play-offs tegen Moskitos Essen weer een voorsprong te pakken. De Tilburgers wonnen zaterdagavond door een laat doelpunt in Essen met 1-2 en dat is ook de stand in de serie (best-of-five).