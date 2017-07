'Tilburgse jihadiste' mag zonder enkelband door het leven

Flinke hennepzaak als bijvangst van politiemol

19:14 DEN BOSCH - In de zaak rond de Limburgse politiemol Mark M. viel regelmatig het woord hennep, zonder dat daar duidelijkheid over kwam. Die is er nu wel. Niet de mol, maar zijn Eindhovense partner Marc S. blijkt met liefst zes anderen verwikkeld in een hennepzaak.