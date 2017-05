Tilburgse taxibedrijven failliet, deel personeel hoopt nog op behoud baan

Brabantse single moeders staan samen sterker

8:42 TILBURG - Het zijn veelal kranige vrouwen, alleenstaande moeders. Die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vindt Stichting Single SuperMom. Alles alleen moeten regelen, de stilte in huis als je kind in bed ligt, maar ook rondkomen zonder alimentatie. Dat waren ook afgelopen weekend gespreksonderwerpen in Circus City in Tilburg.