Tilburgse vrijwilliger in Libanon: 'Vluchtelingenkampen midden in de woonwijken'

LIBANON - Vreemd om te zien. Het is bij lange na niet zoals Hendrik de Kok het 'gewend' is. De vluchtelingenkampen waar de Tilburgse student eerder vrijwilligerswerk deed (Lesbos, Idomenie en Duinkerken) waren groter en meestal op afstand van de inwoners. ,,Maar hier zijn de kampen over het hele land verspreid, vaak midden in de wijk, tussen de woonhuizen in".

Klinkt chaotisch, maar dat valt reuze mee. ,,Er zijn veel locals die zich hebben georganiseerd om te helpen en die weten wat er speelt. Dat is heel handig."

De aankomst in Libanon was prima. ,,Auto gehuurd en het avontuur kon beginnen." Maar als snel merkte Hendrik hoe chaotisch het land is. ,,Er lijken totaal geen regels te zijn in het verkeer, iedereen rijdt hard en zit achter het stuur te bellen en te roken. Best stressvol. Gelukkig waren de militairen bij de checkpoints vriendelijke en kon ik overal gewoon doorrijden."

De Tilburgse student is op dit moment in de Bekavallei; een streek in het oosten van Libanon tussen twee gebergten. ,,De bergen die Libanon en Syrië scheiden. Daar vlak achter ligt Damascus en dat is best een vreemd gevoel. Mensen lopen over de bergen om hier in een kamp terecht te komen. Sommigen zijn er al vijf of zes jaar en zijn helemaal afhankelijk van de vrijwilligers. Mensen uit Syrië mogen namelijk niet werken in Libanon omdat de Libanese bevolking zelf al amper aan een baan kunnen komen. Vluchtelingen die voor 2016 binnen waren krijgen nog geld. Een pas met 200 euro per gezin voor de maandelijkse boodschappen en de huur. Maar de vluchtelingen die nu Libanon in komen, krijgen helemaal niets meer."

Hendrik loopt na het weekend mee met een student verpleegkunde uit Libanon in het ziekenhuis. ,,Een bijzondere ervaring denk ik." Daarnaast hoopt Hendrik zijn project Team Bananas voort te zetten. Volgende week gaan we met het distributiecentrum, dat het eten in de kampen regelt, bananen uitdelen aan de kinderen in de vluchtelingenkampen." Hij zet er de vaart achter. Moet ook wel, want Hendrik heeft maar twee weken. ,,Daarna moet ik terug zijn voor de tentamens."

In die twee weken hoopt hij zoveel mogelijk vluchtelingen te helpen. ,,Het is elke keer weer schrikken om te zien dat mensen zo leven. Maar in de andere kampen waar ik ben geweest hadden de mensen nog een kans op een toekomst in Europa. Hier hebben ze geen toekomst, geen baan en veel kinderen die leven in erg slechte omstandigheden. Zwaar om te zien, maar ook weer fijn dat ik nu iets voor ze kan betekenen."

Volledig scherm Ontmoeting in Libanon © Hendrik de Kok

Volledig scherm Vluchtelingenkamp Libanon © Hendrik de Kok

Volledig scherm Vluchtelingenkamp Libanon © Hendrik de Kok

Volledig scherm Vluchtelingenkamp Libanon © Hendrik de Kok