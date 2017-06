Tilburgse 'vrouwenmepper' wacht 5 jaar cel

De laatste ex van J. wilde zijn naam niet noemen, maar na het afluisteren van een telefoongesprek tussen de twee, kon J. worden opgepakt. Op 14 januari kwam een groot arrestatieteam het woonwagenkamp aan de Sportweg in Tilburg binnenvallen; de plek waar J. woonde. Hij was lid van No Surrender en vuurwapengevaarlijk.

Conflict over drugs

J. was dinsdag zelf niet aanwezig in de rechtbank in Breda. Hij zit momenteel vast in Zutphen. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering, bedreiging en afpersing van zakenman Ronald Maurits, op 2 december vorig jaar in Nunspeet. Dat gebeurde na een hoogoplopend conflict over drugs. In die zaak, waarin nog zes andere mensen verdacht zijn, is voorlopig nog geen strafeis.