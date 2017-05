BREDA - ,,Zeg maar tegen A. als je wilt, dat ik hem nog wel tegenkom en dan krijgt hij die twee flessen zoutzuur in zijn bakkes. Oké, wil je dat even voor mij doen? Dank je wel.”

Wat er was gebeurd als de 28-jarige vrouw uit Den Bosch haar ex-vriend inderdaad had aangetroffen in zijn huis in Kaatsheuvel, blijft nu de vraag. Hij was niet thuis. ,,Uw oma heeft bij het bij haar broer wel gedaan. U wist wat de schade zou zijn”, sprak officier van Justitie Verhoeven de verdachte gisteren toe, verwijzend naar blijkbaar een stukje familiegeschiedenis.

Ze moet hevig overstuur zijn geweest, zo vermoedt de politierechter in Breda, die bewuste dag in januari. De dag daarvoor had de vrouw een miskraam gehad. A. was de vader en hij zou haar zo hard hebben getrapt, dat ze het kindje verloor. ,,We hadden ruzie en hij heeft me een paar keer geschopt. Ik hield er gekneusde ribben aan over. Niet veel later had ik die miskraam”, vertelt de verdachte zelf.

Toch zou ze nooit echt zoutzuur in zijn gezicht hebben gegooid, zo verweerde de verdachte zich maandag voor de rechter. Hoewel ze dat wel had gedreigd te doen in een gesproken whatsapp-bericht aan haar moeder. ,,Het was een schreeuw om aandacht van mijn moeder.”