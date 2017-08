Uitslaande brand bij FEBO Tilburg begon op tweede verdieping, vermoedelijk geen brandstichting

TILBURG - De uitslaande brand die in de nacht van dinsdag op woensdag het monumentale pand aan de Heuvelstraat 50 verwoestte, is naar alle waarschijnlijkheid begonnen op de tweede verdieping. Dat laat een woordvoerster van de brandweer weten. Volgens de politie is er geen vermoeden van brandstichting.

Wat de precieze oorzaak van de brand is geweest, blijft nog onduidelijk. De verwoesting op de tweede verdieping is zo groot, dat het volgens de brandweer moeilijk is om daar nog onderzoek naar te doen.

Medewerkers van de gemeente Tilburg onderzoeken vandaag of er nog sprake is van instortingsgevaar en of de gevel stabiel is. Rond het pand staat een ruime afzetting in verband met mogelijk materiaal dat nog naar beneden valt.

Volledig scherm De FEBO een dag na de brand. © Erik van Hest/BD

Kort na middernacht

De brand aan de Heuvelstraat 50, waar een Febo is gevestigd, begon kort na middernacht en sloeg al snel over naar het naastgelegen pand. De schade is groot. De Febo lijkt totaal verwoest. De eigenaar van de cafetaria was woensdag niet bereikbaar. In het naastgelegen pand, Heuvelstraat 48, werden de bovenverdiepingen zwaar beschadigd.

De winkel van Vodafone liep volgens een woordvoerder van het telecombedrijf vooral forse waterschade op. ,,De ravage is behoorlijk. We wachten nu op het oordeel van experts om te zien wanneer we nog open kunnen. Gelukkig hebben we nog een andere vestiging in de Heuvelstraat."

De naastgelegen winkels aan de kant van het Stadhuisplein liepen geen schade op.