Vakantiehuizen tussen wilde dieren leveren honderden banen op bij Beekse Bergen

Brandweer rijdt zich vast bij bosbrand aan Witbrantlaan West in Tilburg

6:41 TILBURG - Aan de Witbrantlaan West in Tilburg is maandagavond een flinke bosbrand geweest. Minimaal vijf brandweerwagens kwamen ter plaatse. Omdat het terrein moeilijk begaanbaar was, had de brandweer grote moeite om bij de brandhaard te komen.