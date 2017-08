'Veel schade door die schooiers', automaten wasstraten Oisterwijk leeggeroofd

,,Dood en doodziek ben ik ervan. Die schooiers, kruimeldieven zijn het, richten enorm veel schade aan", zegt hij na de vijfde kraak in enkele dagen tijd. En hij staat niet alleen: carwashbedrijven in Oisterwijk, Helvoirt, Udenhout en Berkel-Enschot werden al gedupeerd door de dieven.

Vijf aangiftes

De politie is op de hoogte van de reeks kraken en heeft vijf aangiftes binnen (allen uit Oisterwijk), meldt een woordvoerder. Volgens hem zijn er veel camerabeelden, die momenteel worden onderzocht.

In de meeste gevallen gaat het om twee mannen 's avonds of 's nachts die met een scooter of brommer langskomen, enkele minuten met grof geweld de geldboxen open slopen en er weer vandoor gaan.

Brutaal te werk

Bij Savona Carwash in Oisterwijk - al vijf keer getroffen - gingen ze vorige week heel brutaal te werk, vertelt bedrijfsleider Diana Kors. ,,De mannen werden om 02.00 uur betrapt door onze surveillancedienst en gingen er vandoor. Om 04.00 uur kwamen ze terug om de klus af te maken."

Het 'verhaal' is bij iedere carwash hetzelfde: de buit uit de leeggeroofde wasboxen, geurtjes-, lucht- of doekjesautomaten en stofzuigers bedraagt hooguit enkele tientallen euro's, de schade loopt in de duizenden euro's. Veel bedrijven legen hun geldlades naar aanleiding van de diefstallen nu iedere avond. Bovendien werken bedrijven al langer met geldafzuiginstallaties, waardoor de het geld meteen in een kluis verdwijnt.

