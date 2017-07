Verdachte bekent: hij duwde zonder reden een Tilburger van de trap van de fietsenkelder

Nooit meer op een barrel rijden of naar de fietsenmaker: Swapfiets mikt (vooral) op Tilburgse studenten

10:07 Woe 26 juli: Nooit meer naar de fietsenmaker lopen of op een gammel barrel rijden. Dat is het idee achter Swapfiets, het snel groeiende bedrijf dat nu ook in Tilburg fietsen gaat verhuren.