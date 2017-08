Verdachten woningoverval op Tilburgse vrouw (93) blijven langer vast

De twee Tilburgse mannen zouden op 12 augustus rond 6.00 uur op het balkon van het appartement aan de Friezenlaan zijn geklommen. Vervolgens wist het tweetal met het nodige geweld de woning binnen te dringen. De 93-jarige bewoonster van de flat was echter wakker geworden van het geluid en had de politie al gebeld. Die waren snel ter plaatse en konden de 18-jarige man aanhouden toen hij zich in een nabijgelegen tuin schuil hield. Even later werd ook de 20-jarige man in een tuin in de omgeving gevonden. Bij zijn aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost door een agente.