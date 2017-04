VIDEO: Auto vliegt door bushokje op Stappegoorweg Tilburg

Koningsdagboek binnen 50 uur in winkel

16:20 TILBURG - De herinneringen aan Koningsdag in Tilburg staan nog vers in het geheugen, maar nu al is er een boek om die herinnering voor altijd vast te houden. Binnen 50 uur na het feestelijke evenement werd het boek vol foto's en verhalen gepresenteerd in Tilburg.