VIDEO: Dansen op een hellend dak in het water in Tilburg

Het is de veelbelovende openingsscène van Hellend vlak die de vier dansers van gezelschap Vloeistof hier repeteren aan de Havendijk in Tilburg. We zijn er goed in: het ontkennen van problemen. Terwijl het water ons aan de lippen staat, gaan we onverdroten door met doen of er niks aan de hand is. Vloeistof maakt er een dansvoorstelling over.