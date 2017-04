VIDEO: Guus Meeuwis en Burgemeester Noordanus oefenen Tilburg Tune

VIDEO: In kerk Esbeek begint nu het echte werk

13:02 HILVARENBEEK - De politiek is er uit en het geld ligt er. Nu begint voor architect Steef Luijten van Luijten-Smeulders Architecten het échte werk in de Adrianuskerk in Esbeek. Halverwege 2019 moet het gebouw zijn veranderd in een samenwijsaccommodatie met daarin de basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal. Een bijzonder project.