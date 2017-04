VIDEO: Heropening Ypelaerpark in Noord een maand uitgesteld

TILBURG - Het Ypelaerpark in Tilburg is niet eind april weer open voor het publiek, maar een maand later. Het uitstel komt omdat het tegen zat bij de herinrichting van het park, meldt een gemeentewoordvoerder desgevraagd. In het park in de wijk Stokhasselt komt onder meer een veel grotere vijver. Die moet ook dienen als overstort als bij overvloedige regenval de omliggende straten onder water komen te staan.