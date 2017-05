VIDEO: Krakers takelen caravan in de boom bij ontruiming in Tilburg: 'Dan gaan we daar wel in wonen'

TILBURG - Tien jaar lang was de villa aan de Dongenseweg in Tilburg bewoond door krakers. Daar komt nu een eind aan: politie en gemeente zijn ter plaatse om het pand te ontruimen. De bewoners laten het er niet bij zitten. Met brandslangen zitten ze klaar om de ontruimers te weren. De omgeving is afgezet. Er is één persoon aangehouden.

Een groep van ongeveer tien krakers heeft zich binnen de hekken van het terrein verzameld. Een aantal van hen zit op een verhoogde stellage met een brandweerslang. Buiten de hekken staat de politie met een ontruimingsploeg. Waarschijnlijk wacht de politie op versterking van de ME. Eén van de bewoners is om onduidelijke redenen aangehouden en door de politie meegenomen.



Het huis, dat al sinds 2006 anti-kraak bewoond wordt, past niet in het bestemmingsplan van de gemeente. De villa uit de jaren vijftig ligt in het buitengebied van Tilburg. De gemeente wil op die locatie nog meer natuur wil ontwikkelen. De rechter besloot vorig jaar mei dat het pand gesloopt moet worden en dat de bewoners het vandaag, op 9 mei, moeten verlaten, zodat de gemeente asbestonderzoek kan doen.

Caravan in de boom

De krakers hebben een betonblok klaarstaan op het terrein, waarin zij zich willen vastketenen. Ook hebben zij een caravan in een boom getakeld. ,,Als ik hier weg moet, ga ik daar wel in wonen. Dan ben ik mijn huis uit", zegt Igor van Hest (38), één van de krakers van het eerste uur.

Volledig scherm De caravan in de boom. © Hein Eikenaar

Van Hest en de andere krakers zijn het niet eens met het besluit. Van Hest : ,,De gemeente had ons laten weten dat we meer tijd zouden hebben om het pand te verlaten. We zijn niet van plan hier weg te gaan. Ik wil mijn huis, beesten en de mensen die hier zijn beschermen."

De voormalig loodgieter vangt op het terrein rondreizende mensen rond die 'klem zitten' en geen ander onderdak kunnen krijgen. ,,Ik heb zelf ook moeilijke tijden gekend in mijn leven. Nu wil ik er voor anderen zijn."

De ontruiming trekt veel media-aandacht. Aan de hekken rond het terrein hebben de krakers bordjes gehangen, waarop ze te kennen geven dat ze de ontruiming filmen.