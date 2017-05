VIDEO: Negen krakers aangehouden bij ontruiming Tilburgse villa; politie gaat pand beveiligen

Toen de politie en de gemeente in de loop van dinsdag arriveerden met een ontruimingsploeg, had een groep van ruim tien krakers zich binnen de hekken van het terrein verzameld. Een aantal op een verhoogde stellage met een brandweerslang. De ontruimers wachtten met hun werk op de mobiele eenheid.

Die arriveerde rond 16.30 uur. De krakers riep toen nog 'We gaan ervoor'. Een half uur later verlieten enkele krakers vrijwillig het terrein van de villa, zo meldde de politie. In totaal zeven krakers weigerden het terrein te verlaten en werden daarom door de ME aangehouden voor het ,, niet voldoen aan bevel of vordering". Het ging om zes mannen en één vrouw, onder wie kraker Igor. Later werden nog twee verdachten aangehouden die zich ergens op het terrein hadden vastgebonden.