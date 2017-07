Vier leiders The Grass Company in september voor rechter, onder wie broers Van Laarhoven

TILBURG - Het strafrechtelijk proces tegen de leidinggevenden van coffeeshopketen The Grass Company gaat eind september van start. Justitie in Breda dagvaardt behalve de in Thailand vastzittende Johan van Laarhoven ook diens broer Frans, directeur Marco de Jong en een in Bladel wonende bestuurder van The Grass Company.

Justitie hoopt in het proces aan te kunnen tonen dat de coffeeshops van The Grass Company jarenlang te weinig belasting hebben betaald. In totaal gaat het volgens justitie om 25 miljoen euro. Via 'ingewikkelde schijnconstructies in binnen- en buitenland' werd dat geld witgewassen, zo zegt justitie.

Het strafrechtelijk onderzoek naar The Grass Company begon in november 2011. In het kader van het onderzoek vroeg justitie Thailand -waar Johan van Laarhoven sinds 2008 woont- om medewerking. Uiteindelijk pakte Thailand de grondlegger van The Grass Company zelf op en veroordeelde het hem tot een 103 jaar lange celstraf voor witwassen. In hoger beroep werd dat vorige maand teruggebracht naar 75 jaar.

Meelopers

Behalve de vier gedagvaarden zijn er nog zestig verdachten in het onderzoek. De meesten daarvan worden door justitie gekenschetst als 'meelopers'. Zij zullen later worden gedagvaard.

Hoewel ze op papier geen leiding meer gaven aan The Grass Company, zijn de broers Van Laarhoven in werkelijkheid altijd aan de touwtjes blijven trekken bij de coffeeshops, zegt justitie. De advocaten van The Grass Company betogen al jaren dat dat onjuist is, zoals zij ook ontkennen dat er te weinig belasting betaald is. Johan van Laarhoven is van plan om een civiele procedure te beginnen tegen de staat. Daarin wil hij aantonen dat hij door toedoen van het Openbaar Ministerie in Breda in de Thaise cel is beland.