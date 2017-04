Vrijspraak na bommelding AH XL in Tilburg

De man was een vaste klant bij Gall & Gall. Vier keer per week kwam hij er. Ze kenden hem wel bij de slijter: psychische problemen, praat vaak in zichzelf, vaak onrustig, soms aardig, soms schelden. Die dag liep hij weer de slijterij binnen, zoals altijd met zijn scooterhelm nog op. Hij was filmscènes aan het citeren, mompelend. In het Engels. En nadat hij een drankje uit de koeling pakte zei hij: 'There's a bomb in the building and it will go off in 22 minutes', er is een bom in het gebouw en die gaat over 22 minuten af.