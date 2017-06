ZUTPHEN - Waren het Brabanders die op 2 december zakenman Ronald Maurits ontvoerden in Nunspeet? Een eerste, tussentijdse rechtszitting in Zutphen schept donderdag mogelijk wat meer helderheid over die vraag. Van de zeven verdachten die terecht staan, komen er vijf uit Brabant.

De ontvoering van Maurits kreeg vorig jaar veel aandacht omdat een bewoner van Nunspeet met zijn mobiele telefoon vastlegde hoe drie mannen met een bivakmuts de ondernemer uit zijn auto sleurden en in een BMW duwden. Maurits werd dezelfde nog vrijgelaten in het buitengebied van Drunen. Vermoedelijk had zijn ontvoering te maken met een hoop opgelopen ruzie in het drugsmilieu.

Criminele circuit

Zes van de zeven verdachten zijn zoals dat heet 'goede bekenden van de politie': een vader en een zoon uit een berucht woonwagenkampje in Breda-Oost, een Tilburgse kamper die bij No Surrender zit, een Osse rijschoolhoudster die weduwe is van een vermoorde wiethandelaar en zelf ook het doelwit was van een liquidatie. En de twee mannen uit de Randstad zijn ook berucht in het criminele circuit.

De 67-jarige Kobus R. uit Alphen aan de Rijn schoot in 2000 twee mannen dood op de achterbank van zijn auto. Hij kreeg er achttien jaar cel voor, in 2014 kwam hij vrij.

Cellofaan

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak volgt later, maar mogelijk werpen de eerste schermutselingen in de rechtbank donderdag al wat meer licht op de vraag waarom Maurits ontvoerd werd. Uit de dagvaarding blijkt dat hij na zijn ontvoering werd overgebracht naar een loods, waar hij enkele benauwde uren moet hebben gehad. De ontvoerders wikkelden zijn lichaam in cellofaan en dreigden hem in brand te steken.