Was opgepakte Tilburger 'krullenjongen van de drugsindustrie' of een gewiekste pillendraaier?

TILBURG - Wat deden de twee mannen uit Tilburg en Poppel op de avond van 2 april in een drugslaboratorium in het Zuid-Hollandse Driebruggen? Amfetamine maken of de boel opruimen?

Zelf houden de twee verdachten het op het laatste, maar het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs is dat het duo zelf drugs wou gaan maken. Justitie eiste dinsdagmiddag drie jaar cel tegen de 34-jarige Tilburger en twee jaar tegen de 38-jarige man uit Poppel.

Inval in loods

De politie viel op zondagavond 2 april binnen in de loods in het buitengebied van Driebruggen . De twee mannen werden op heterdaad betrapt, maar waarop? De Tilburger verklaarde vanmiddag in de rechtbank dat hij al drie keer eerder in Driebruggen was geweest om 'schoon te maken'. Van wie hij die opdracht kreeg, wilde hij niet zeggen. Justitie is er ook niet achter gekomen.

De Tilburger vertelde dat hij op 2 april zijn kennis uit Poppel had gevraagd om mee te komen, omdat het schoonmaakwerk te veel was voor één iemand. De Tilburger was in feite niet meer dan 'krullenjongen van de drugsindustrie', zei zijn advocaat Bert de Rooij.

Vierduizend liter drugsafval

Onzin, stelt justitie: vrijwel alle apparatuur in het drugslaboratorium was al ingeschakeld op het moment dat de politie binnenviel. ,,Er er stond ook al vierduizend liter drugsafval in de loods", aldus de officier van justitie.