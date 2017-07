Watersnood, alweer, en ramptoerisme in Tilburg-Noord

To riep warme gevoelens op bij Jan

8:01 BIEST-HOUTAKKER - Jan Boers (88) en To Boers-de Graaf (88) uit Biest-Houtakker ontmoetten elkaar bij de houthandel in Esbeek. Jan was houtbewerker en To werkte in het gezin van de eigenaar. Bij warm weer bracht ze de medewerkers extra koud drinken, en dat riep warme gevoelens op bij Jan.