Ont­trek­kings­ver­bod voor vier beken in gebied Waterschap De Dommel opnieuw ingesteld

9:27 MOERGESTEL/OISTERWIJK/ESCH/HELVOIRT – Ondanks de enkele millimeters regen die afgelopen dagen zijn gevallen, dalen de waterpeilen in de Achterste Stroom, de Voorste Stroom, de Essche Stroom en de Broekleij. Vanaf maandag gaat het verbod op onttrekken van water uit deze vier beken in het gebied van Waterschap De Dommel weer in werking.