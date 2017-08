Zichtbaar geraakte pastoor: 'Belachelijk dat pijpen in biechthokje niet strafbaar is'

TILBURG - Pastoor Jan van Noorwegen is zichtbaar ontdaan door het besluit van de officier van justitie om de acteurs die een seksfilm opnamen in de Heuvelsekerk niet te vervolgen. De video is opgenomen voor het erotische kanaal van Kim Holland en werd eerder dit jaar opgemerkt door omroep Tilburg.