1440 hennepplanten gevonden in vijf kwekerijen in Tilburg en Haghorst

TILBURG - De politie heeft de afgelopen week op vier adressen in Tilburg hennepkwekerijen geruimd. Ook in Haghorst is een hennepkwekerij geruimd. In totaal werden er 1440 hennepplanten in beslag genomen.

In de Hillegomlaan in Tilburg werden twee kweekruimten aangetroffen met daarin 273 hennepplanten. In de Vredeman de Vriesstraat werd een in werking zijnde kwekerij met vijf planten aangetroffen. In dat pand is al eens eerder een kwekerij ontmanteld.

Aan de Goirke Kanaaldijk werd na een brand in een garage een hennepkwekerij ontdekt met 293 planten. Ook in een bedrijfspand aan de Besterdring werden 219 hennepplanten gevonden in twee kweekruimtes.

Hond op de wacht