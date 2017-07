18 jaar cel voor 'brute moord' op No Surrender-clubgenoot: eis tegen Tilburger Sooi de C. was 25 jaar

BREDA/TILBURG – Sooi de C. uit Tilburg moet 18 jaar achter de tralies voor de liquidatie van Hugo van Houten, in augustus 2015 in Molenschot. Dat vonnis heeft de rechtbank in Breda vrijdag uitgesproken.

Tegen De C. was twee weken geleden 25 jaar celstraf geëist voor de 'koelbloedige, brute afrekening' niet ver van camping Linberg. De eis van de officier van justitie vond de rechter te fors.

Het verhaal over de liquidatie van Hugo van Houten dat het Openbaar Ministerie vrijdag in de rechtbank in Breda hield, liep uit op een snoeihard pleidooi tegen georganiseerde misdaad.

No Surrender

Of No Surrender met de moord te maken heeft, is volgens de rechter niet zeker. Dader en slachtoffer waren eerder in 2015 uit No Surrender gestapt.

Beiden zouden ook te maken hebben gehad met een drugslab in België, waarvoor De C. ook is opgepakt en vast heeft gezeten. Van Houten zou zich daarnaast hebben beziggehouden met het stelen en verkopen van dure auto’s.

Ontkend

De C. heeft de moord ontkend maar wilde verder geen verklaring afleggen over een alternatief scenario dat zijn advocaat als mogelijkheid noemde.

Wel staat er een verklaring in het dossier dat toenmalig No Surrender-generaal Klaas Otto 'een bloedhekel had aan Hugo, omdat die zo arrogant was.' Maar van enige betrokkenheid van Otto is geen spatje bewijs.'

Zeven kogels