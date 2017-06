3000 fans woedend na dramatische show van ruziënde Five Finger Death Punch in 013 Tilburg

SFEERVERSLAGTILBURG – De Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch zette maandagavond een dramatische en zéér amateuristische show neer in poppodium 013 in Tilburg. Ruim drieduizend fans zijn woedend en verbijsterd achtergelaten terwijl de band, een van de grootste in het genre, ruim voor tijd ruziënd van het podium vertrok. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Het optreden van Five Finger Death Punch was al maandenlang stijf uitverkocht. De metalband, wereldwijd geroemd om zijn snoeiharde melodieuze rockmuziek, is een grote naam in Nederland en stond vorige week zelfs nog op Pinkpop, waar het volgens critici een zeer degelijke show neerzette.

Maar in Tilburg liepen de zaken anders. De opkomst zorgde al voor verbaasde blikken in de zaal. Zanger Ivan Moody - die vaker in opspraak is geraakt - verscheen tien minuten te laat en werd in het eerste nummer vervangen door een onbekende artiest. Dat gebeurde halverwege het concert nóg een keer.

Grote ruzie

Nu is dat normaal niet zo’n ramp omdat Five Finger Death Punch met zijn beestachtige riffs en pakkende refreinen wel een feestje weet te bouwen, maar ook daarin stelden de Amerikanen zwaar teleur. Ze speelden uit de maat, verdwenen na elk nummer minutenlang van het toneel en leken onderling te ruziën.

Volgens bronnen zou er achter de schermen een grote ruzie gaande zijn tussen de frontman en de bandleden. Dat komt niet uit de lucht vallen: eerder verscheen in de media dat de zanger op zou stappen omdat de verhoudingen binnen de band op scherp stonden. Maar dit sprak Moody tijdens het concert fel tegen. ,,Er is verdomme maar één zanger van Five Finger Death Punch en dat ben ik”, tierde hij.

013 wil in gesprek

Tegen het einde van het concert, dat nog niet eens zestig minuten klokte, klonk het toch opeens heel anders. ,,Fuck it, dit is onze laatste show, jongens.” Volgens Ruud Lemmen, al jaren vaste programmeur bij 013, zeggen de Amerikanen dat wel vaker. Maar dat is geen excuus om zo’n belabberde performance neer te zetten, vult Lemmen snel aan.

013 betreurt het zwakke optreden en wil dinsdag in gesprek met Finger Death Punch. Het management hult zich vooralsnog in stilzwijgen.,,Dit zijn geen shows die wij in onze zaal willen zien”, zegt Lemmen heel duidelijk. ,,We verwachten van een grote band als deze een kwalitatief goed optreden en dat hebben ze bij lange na niet gegeven. We kunnen ons de teleurgestelde reacties dan ook zeer goed voorstellen.”

Verschrikkelijk concert

Voor de deur van het Tilburgse poppodium staan na afloop honderden fans na te praten over een van de meest bijzondere concerten die ze ooit hebben bijgewoond. ,,Ik ga mijn t-shirt thuis ritueel verbanden”, zegt Sander (27), die speciaal uit Soest voor de band was gekomen. ,,Het was één groot gelazer. We stonden langer in de rij dan we binnen zijn geweest. En dan de band zelf, man man man. Die mogen zich echt even achter de oren krabben. Wat een aanfluiting!”

De 23-jarige Harm, ‘godzijdank woonachtig in Tilburg’, vult aan: ,,Ik denk dat de band morgen met de mededeling komt dat ze stoppen. Dit ging echt helemaal nergens over. De vorige keer dat ik ze zag had ik alle hoeken van de zaal gezien, nu was het één brok ellende. Een hele vervelende, nare sfeer hing er, en dat kwam zeker niet door de fans. Ik blijf voortaan wel thuis, voor mij geen Five Finger Death Punch meer. Prutsers!”

Op sociale media doen geruchten de ronde dat Five Finger Death Punch er binnenkort de brui aan geeft. In de kleedkamers van 013 zou er met gitaren zijn gegooid. Daar heeft 013 niets van gemerkt. ,,We hebben niet de indruk gekregen dat er iets mis was binnen de band. De sfeer was best prima. Daarom is het ook zo gek dat ze zo’n show hebben gegeven, want we weten dat ze veel beter kunnen.”

Metalfans kwijtgeraat

Hoewel ze inderdaad veel beter kunnen, is Five Finger Death Punch na vanavond veel metalfans kwijtgeraakt, onder wie Erwin van Uden. ,,Ik bezoek zo’n vijftig concerten per jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert de Ossenaar na afloop furieus. Van Uden kocht op het laatste moment via Ticketswap een ticket van 40 euro voor het concert.

,,Het was echt verschrikkelijk. Tijdens het concert kreeg ik al het gevoel dat er iets niet klopte. Ik ben geen die hard fan van de band. Ik heb een ticket van Ticketswap geplukt, omdat ik wel benieuwd was. Maar ik heb echt te doen met al die hondstrouwe fans, want dat zijn het.”

Een vriendengroep, bestaande uit Nick (23) uit Oss, Jordy (22) uit Rotterdam en Iris (18), kan er na afloop nog wel om lachen. ,,Je kunt straks wel zeggen dat je bij het laatste concert van een grote band bent geweest”, lachen de vrienden. ,,We hebben ze al een paar keer gezien, maar zoals ze vanavond speelden was echt niet normaal.”

Geld terug

Veel fans eisen van het Tilburgse poppodium hun centen terug. ,,Dat begrijpen we”, erkent een woordvoerder. ,,Veel fans hebben hier een lange tijd naar uitgeleefd. Helaas zijn we vrij beperkt in onze mogelijkheden. We kunnen in gesprek gaan met het management en kijken wat er te halen valt, maar we kunnen helaas niets garanderen. Hoe graag we dat ook zouden willen.”

Volgens de woordvoerder komt het nauwelijks voor dat een optreden tot zoveel negatieve reacties leidt. ,,Ik heb dit in deze mate nog niet eerder meegemaakt”, geeft programmeur Ruud Lemmen toe. ,,We doen er alles aan om onze bezoekers toch nog een beetje gerust te stellen, daarom beantwoorden we op sociale media zoveel mogelijk vragen en klachten.”

Five Finger Death Punch stond een week geleden nog op Pinkpop en zette daar volgens 3Voor12 een degelijke show neer. Volgende week staan de Amerikanen op het Belgische metalfestival Graspop. Of dat doorgaat, is niet bekend.