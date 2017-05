56 boetes bij verkeerscontrole in Tilburg, vooral voor het rijden met mobieltje

Naast de politie deed ook de Belastingdienst mee met de controle. Zij namen 22 auto's in beslag, in verband met openstaande schulden. In totaal is er voor 22.000 euro aan schulden geïnd. De Belastingdienst pakte zes Nederlandse automobilisten die illegaal in een buitenlandse auto reden. Zij kregen elk een naheffing van 1.500 euro.