70-jarige slaat man met metalen voorwerp, twee mannen opgepakt

Patisserie Tarte Tatin aan St. Annaplein: 'Veel smaak, weinig poespas'

10:40 Vrij 26 mei: In een knus pand aan het St. Annaplein kun je sinds kort terecht voor koffie en verse gebakjes. Joanneke Wieringa (44) uit Tilburg is van origine gipsverbandmeester, maar gooide het een paar jaar geleden over de andere boeg: ze werd banketbakker.