A58 moest even dicht om ontspoorde kraanwagen op de weg te zetten

Tilburgs echtpaar zou oma voor 70.000 euro hebben bestolen: werkstraf geëist

15:57 BREDA/TILBURG - Een Tilburgs echtpaar zou in enkele jaren tijd ruim 70.000 euro hebben gepikt van de oma van de vrouw. Tegen de 28-jarige vrouw is gisteren in de rechtbank in Breda een werkstraf geëist van 100 uur, de man (30) hangt 240 uur boven het hoofd.