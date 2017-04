Aangifte tegen ouders zieke Diamantino: 'Ik ben geen oplichter', zegt beschuldigde Tilburgse

BEEK EN DONK - De vrouw die door de ouders van de zieke Diamantino uit Beek en Donk wordt beschuldigd van oplichting , heeft aangifte gedaan van smaad en bedreiging. De vrouw zou via een bingo-avond geld inzamelen voor een rolstoelbus voor de kleine Diamantino, maar is deze week door de ouders van het jongetje, Suzanne Hendriks en Patrick Goes, als oplichtster weggezet.

,,Dat is niet waar", zegt Bianca. Ze wil niet met haar achternaam in de krant. ,,En ik kom ook niet uit Tilburg. Ze halen twee namen door elkaar." Ze bezweert geen cent te hebben verdiend aan de - nu afgeblazen - bingo-avond. ,,Ik ben gesponsord in artikelen, maar niet in geld. Er waren pas zes kaarten gereserveerd, maar nog niet betaald." De bingo zou op 28 april worden gehouden. De inzamelactie gebeurde met instemming van Goes en Hendriks.

,,Omdat het met de kaartverkoop niet opschoot, kreeg ik het idee om het tegelijk voor het zieke neefje van mijn vriendin te doen. Het was wel fout van mij dat de ouders van Diamantino dat via Facebook vernamen. Ik had even moeten bellen." Dat was zondagavond. ,,Ze hadden mij om uitleg kunnen vragen, maar ze zetten meteen van alles over mij op Facebook en Patrick begon te dreigen. 'Hou je hart maar vast' en 'kijk maar goed voor en achter je', berichtte hij. Daarom heb ik alles geblokkeerd en mijn naam veranderd en de telefoon niet meer opgenomen." Die berichten legt ze naar eigen zeggen voor aan de politie.

Tweede aangifte door Tilburgse kennis

Een kennis van de vrouw, Ilonka uit Tilburg, zegt eveneens aangifte te hebben gedaan van laster en bedreiging door Patrick Goes. De twee vrouwen kennen elkaar. Ilonka: ,,Bianca heeft voor mijn overleden nichtje ook een bingo georganiseerd. Daar heeft ze helemaal niets aan verdiend. De ouders van Diamantino denken blijkbaar dat wij één persoon zijn met twee Facebookaccounts. Het zouden míjn zus en buurvrouw zijn die hebben gebeld om hun te waarschuwen, maar dat ik hen heb opgelicht is ook gelogen. En ik kan niet op Patricks berichten reageren, want hij heeft me geblokt."

Patrick Goes laat weten niet verbaasd te zijn over de aangifte van smaad. ,,Ik was gewaarschuwd dat ze in de aanval zouden gaan. En bedreiging? Ik zou niet weten wanneer ik ze bedreigd heb."