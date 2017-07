Aanhanger met daarop busje schiet los op A58 Tilburg, weg afgesloten

Juwelier Tilburg na ramkraak: dit is de tweede inbraakpoging binnen een maand

16:58 TILBURG - Juwelier Van Grinsven in Tilburg is binnen een maand twee keer slachtoffer geweest van een grove inbraakpoging. Dinsdagmorgen reden inbrekers met een auto in op de gevel van het pand aan de Heuvelstraat, op 12 juni probeerden mannen op een scooter het rolluik van de winkel open te breken.