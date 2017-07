Aanhouding bij Tilburgse hennepkwekerij

De dames Handel en Nijverheid zijn weer terug in Tilburg

12:30 TILBURG - De beelden Handel en Nijverheid zijn weer terug in de stad. Ze zijn donderdag geplaatst bij het Regionaal Archief aan de Kazernehof in Tilburg. Het is een tijdelijk thuis. Na renovatie van het stadskantoor krijgen ze daar een plaatsje in de entree.