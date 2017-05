Aanval met 'kapotte bierflesjes' in Tilburg is mogelijk poging tot doodslag, drie mannen langer vast

De verdachten zijn drie mannen van 20, 25 en 53 jaar oud. Zij zouden volgens ooggetuigen met kapotte bierflesjes hebben gevochten. Drie mensen raakten daardoor gewond, één van hen had drie steekwonden en was er ernstig aan toe.

'Save my friend!'

Buurtbewoonster Connie Swaans trof die avond twee bloedende mannen aan. Het bleek nadien te gaan om Polen van 25 en 30 jaar oud. ,,De een smeekte 'save my friend'. Ik heb met handdoeken de wond in zijn been dichtgedrukt. 'Talk to me', bleef ik roepen. Maar hij verloor het bewustzijn."