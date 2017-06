Achtergrond neergestoken 20-jarige vrouw in Tilburg nog onduidelijk

LIVE: Waren het Brabanders die zakenman Maurits ontvoerden?

10:13 ZUTPHEN - Waren het Brabanders die op 2 december zakenman Ronald Maurits ontvoerden in Nunspeet? Een eerste, tussentijdse rechtszitting in Zutphen schept donderdag mogelijk wat meer helderheid over die vraag. Van de zeven verdachten die terecht staan, komen er vijf uit Brabant. Verslaggever Rene van der Lee is bij de rechtszaak aanwezig, volg het live-verslag hieronder.