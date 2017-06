Afsluiting bewogen periode: feestje rond asielzoekers in Tilburg

'Afgeschoten als een hond', 25 jaar geëist tegen Tilburger Sooi de C. voor moord

12:48 BREDA/TILBURG - Tegen de 42-jarige Sooi de C. uit Tilburg is vrijdag bij de rechtbank in Breda 25 jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van het neerschieten van Hugo van Houten (27), een voormalig medeclublid van motorclub No Surrender.