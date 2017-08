Agent (37) van Brabantse politieregio aangehouden vanwege lekken en drugshandel

Geen geloof in Tilburgse junk die fietsen jat

12:51 BREDA - Er is geen bewijs dat een Tilburgse fietsendief in oktober 2013 in de Telegraafstraat is beroofd en mishandeld. Daarom zijn twee mannen uit Tilburg (25) en Woerden (27) donderdag vrijgesproken bij de rechtbank in Breda.