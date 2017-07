Agressieve vrouw rent met twee messen af op buurman in Tilburg

Vlammende act Travis Scott op Woo Hah

2 juli TILBURG - De ramen in de Hall of Fame van de Tilburgse Spoorzone trillen bijna uit hun voegen zodra de set van Travis Scott begint. De Texaan die achter de mengtafels en enkele jaren als protege van Kanye West plaatsneemt, is sinds zijn albums ‘Rodeo’ en ‘Birds in the Trap Sing McKnight’ ook een gevierd solo-artiest.