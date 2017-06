Alle geboortezorg naar het Elisabeth in Tilburg: 'Een ware cultuuromslag'

TILBURG - Bevallingen en ziekenhuisopnames rond de zwangerschap zullen vanaf 9 oktober in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg alleen nog plaatsvinden in de locatie Elisabeth. De kliniek in het TweeSteden fuseert met Livive.

In het TweeSteden blijft wel poliklinische zorg over. Naast bevallingen en acute consulten zullen ook de klinische opnames van nenotanen alleen in het Elisabeth plaats vinden.

Ook het nieuwe Moeder- en Kindcentrum wordt nog dit jaar geconcentreerd in het Elisabeth. Dat opent in december. Na de fusie van de twee nu nog afzonderlijke afdelingen in het TweeSteden en Elisabeth verhuist alle medische zorg voor zwangeren, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen tot en met 18 jaar verhuist naar 'Zuid'.

Droom

Met dit plan komt de 'droom' van vrouwenarts Paul Reuwer uit, vlak voor hij na bijna dertig jaar trouwe dienst op 1 juli afscheid neemt van het ETZ. Het centrum voor verloskunde Livive in het Elisabeth is 'zijn kindje', vertelt hij. Verloskundigen draaien tegenwoordig volledig mee in het centrum. ,,Een ware cultuuromslag", kijkt Reuwer terug op de lange weg die daarvoor is afgelegd.

Het gaat Reuwer nog steeds niet om de plek waar het kind ter wereld komt. ,,Hier of thuis, met wierook, in bad of op een skippybal, met muziek van Bach: alles kan. Wat wij willen bestrijden is de eindeloos lange, traumatiserende bevallingen. Dat een verloskundige alsnog na veertig uur een uitgeputte vrouw instuurt, bij wie het dan vervolgens misgaat en wij de schuld krijgen. Want in het ziekenhuis ging het fout!"