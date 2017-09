Alle ruimte voor een jongen die geen water lust

Nynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Het was een opvallend bericht in de krant van vrijdag: de kinderen van basisschool Don Sarto uit Tilburg mogen vanaf dit schooljaar alleen nog water drinken op school. Qua eten is het beleid ook aangescherpt: er mag alleen nog brood en fruit gegeten worden. Ander eten en drinken wordt ingenomen.

Dit alles om de kinderen fit en gezond te houden, maar veel ouders vinden het maar geëmmer. De mooiste mopperaar is Kevin, de vader van Jonairo (6): ,,Mijn zoon komt huilend thuis: ik lust geen water. Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet. Water is voor honden.''



Maar Jonairo kan fluiten naar zijn dagelijkse pakje appelsap en de dagelijkse boterkoek die hij tot voor kort elke dag op school in zijn giecheltje schoof.

Ik kan hier een verhandeling houden over hoe terecht het is dat de school deze regel invoert. Ik kan met cijfers komen over obesitas bij kinderen, over de groei van het aantal diabetespatiënten in Nederland, het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan hart- en vaatziekten. Je kunt hopen dat mensen zélf in gaan zien dat gezond eten een hoop ellende kan voorkomen, maar de mens is een gewoontedier en het vergt nog best wat doorzettingsvermogen om van je slechte gewoontes af te komen. Dus als de school je moet laten inzien dat elke dag een boterkoek eten weinig goeds voor je doet, dan moet het maar.



Maar dat wil ik eigenlijk niet eens benoemen. Ik wil het hebben over dat ene zinnetje. Dat Jonairo huilend thuiskwam omdat hij geen water lust. Ik werd daar zo vrolijk van. Niet omdat ik kick op de tranen van een jongen van zes, maar omdat we verdorie in een gezegend land wonen wanneer kinderen huilen omdat ze wáter moeten drinken.

Ik had columns kunnen schrijven over de overstromingen in Houston, de overstromingen in India. Landen ver weg, waar de ellende niet te overzien is. Maar ik woon in een land waar er in de krant ruimte is voor de tranen van Jonairo, een jongen die jankt als hij op school geen boterkoeken meer mag eten.

