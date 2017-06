Ambitieus Tilburg zoekt dito burgemeester

Gemeenteraad

De tekst is in gemaakt in overleg met alle twaalf partijen in de raad die zitting hebben in wat vanaf maandag formeel de Vertrouwenscommissie wordt. De gemeenteraad stelt die avond de profielschets vast en biedt die aan aan commissaris van de koning Wim van de Donk. Bijgevoegd is het resultaat van de burgerraadpleging waarin Tilburgers zich uitspraken over de gewenste 'Tilburgemeester'.