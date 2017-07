Auto crasht tegen verkeerszuil, inzittende moet gewond naar het ziekenhuis

De man zat samen met iemand anders in de auto, toen een van hen de macht over het stuur verloor en in de rechterberm tegen de zuil botste. Dat gebeurde in de richting van de Reeshof, vlak voor het viaduct over de Midden-Brabantweg. Bij de crash belandden over de hele weg brokstukken van de auto. Ook brak er een voorwiel af, dat werd weggeslingerd. Voor zover bekend was het een eenzijdig ongeluk.