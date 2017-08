Auto-inbrekers aangehouden in Tilburg dankzij alerte getuige

Vrachtwagen lekt diesel op A2 richting Tilburg/Den Bosch na aanrijding met auto

9:53 TILBURG/DEN BOSCH - Op de A2 ter hoogte van de Noord Brabantlaan in Eindhoven in de richting van Tilburg/Den Bosch heeft rond zeven uur zaterdagochtend een personenauto een vrachtwagen geraakt. De weg, die eerder was afgesloten, is inmiddels weer vrij.