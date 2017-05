Auto vliegt in brand in Tilburg, moeder en zoontje met schrik vrij

Piusplein: New Bali dicht, Bruin Kafee open (en de Thrill Grill volgt snel)

16:50 Vrij 5 mei: Een drietal veranderingen aan het Piusplein. New Bali is sinds begin deze week permanent gesloten, het Bruin Kafee opent de deuren en de Thrill Grill volgt over een week of twee.