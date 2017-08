Auto vol vakantiespullen brandt uit in Tilburgse woonwijk

TILBURG - Aan de Capucijnenstraat in Tilburg is donderdagnacht omstreeks 01.00 uur een auto in vlammen opgegaan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen lawaai en glasgerinkel. Direct daarna bleek de auto in brand te staan. Zij belden de brandweer.